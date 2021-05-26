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Власти Словакии одобрили применение российской вакцины "Спутник V"

Общество
  /   Обновлено: 26 мая 2021 17:06 57

Власти Словакии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Global Look Press  / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" одобрена к применению в Словакии. Вакцинация препаратом начнется уже летом этого года.

Словакия начнет использовать российский противокоронавирусный препарат "Спутник V" в рамках вакцинации населения. Об этом сообщает сетевое издание Teraz. Уточняется, что министерство здравоохранения государства должно принять все необходимые для этого меры до 7 июня этого года.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана специалистами Центра имени Н.Ф. Гамалеи. Эффективность препарата составляет 97,6% по результатам данных о вакцинации 3,8 миллиона человек.

#вакцина #коронавирус #Спутник V
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