Николай Сванидзе раскритиковал идею ФСИН об использовании труда заключенных

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Историк, журналист и член СПЧ Николай Сванидзе не оценил идею директора ФСИН России, генерал-лейтенанта Александра Калашникова, ранее предложившего отправить заключенных на стройки. По мнению чиновника, труд осужденных смог бы решить кадровый вопрос и сыграть на руку самим обитателям тюрем в части «социализации».

Николай Сванидзе в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что таким образом страна скатится к практике «рабского труда», который не только аморален, но и неэффективен.

«Со времен Древнего Египта и крепостного права прошло уже много времени. Потом, правда, было колхозное крестьянство. Тоже, в общем-то, в рабском состоянии, что и усугубило наше сельское хозяйство. Раб не может улучшить технику или даже построить хорошую дорогу. К тому же эта штука очень увлекательная и заразительная. Как только появится дармовой труд, сразу появится соблазн увеличить количество таких дармовых рабов. Как в советские времена, когда ГУЛАГ был основой экономики. Это очень опасный соблазн», — заявил журналист.

Подробнее о том, как политики и юристы отнеслись к идее возродить труд заключенных, можете прочитать в нашем материале.