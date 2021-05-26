Аэропорт Магнитогорска уйдет с молотка в июне

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В среду 26 мая Росимущество выставило на продажу международный аэропорт Магнитогорска, сообщается на сайте агентства.

Первоначальная цена лота АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» — 113,89 млн рублей. Торги за полный пакет акций состоятся 22 июня, их проведет Российский аукционный дом (РАД).

«Аэропорт действующий, в настоящее время через аэропорт Магнитогорск совершают свои рейсы четыре авиакомпании (Россия, S7, Nord Wind (Северный ветер) и Red Wings). Основные направления — Москва, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минводы. По данным за 2019 год общий пассажиропоток аэропорта составил — 265,4 тыс. человек», — уточняется на сайте РАД.

В собственности АО находится 20 земельных участков, общей площадью 41,9 га, 59 зданий и 1 воздушное судно. Часть имущества сдана в аренду.

Новые возможности для развития аэропорту может дать «грамотный управленец», обладающий ресурсами и инвестициями, который повысит эффективность и значимость объекта на региональном рынке авиаперевозок, считает директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.

Аэропорт «Магнитогорск» — региональный аэропорт в Челябинской области, начавший свою работу с 1930 года.