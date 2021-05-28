Fox News: Госдеп всему миру подает сигнал, что Америка ужасна

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Государственный департамент США, на официальном уровне поддерживая все, связанное с движением BLM (Black Lives Matter – «Черные жизни важны»), позорит и унижает страну перед всем миром.

Такое мнение высказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, комментируя сообщение местной консервативной газеты Human Events о том, что внешнеполитическое ведомство США разослало американским посольствам во всех странах мира рекомендации демонстративно поддерживать движение BLM.

В служебной записке, которую Госдеп разослал американским посольствам по всему миру накануне годовщины гибели Джорджа Флойда (25 мая), в частности, говорилось, что консульские и дипломатические учреждения США в разных странах могут вывесить флаг BLM, а дипломатам в своих речах следует уделять внимание движению Black Lives Matter.

«Следует ли американским послам, по примеру BLM, выступить против нуклеарной семьи или за социализм? За расовую ненависть, как BLM делает каждый день?», — поинтересовался по этому поводу Такер Карлсон, по словам которого геополитические противники Америки уже и так используют движение BLM, чтобы унизить США.

Global Look Press / Simon Shin

Как отмечает телеведущие, Госдепартамент, рассылая подобные указания, видимо просто не понимает, что сам факт существования движения Black Lives Matter является для Америки национальным унижением. Хотя, рассуждает Карлсон, возможно ради этого унижения все и делается, ведь Соединенные Штаты находятся под пристальным наблюдением всего мира, и все, что там происходит привлекает внимание всех остальных стран.

В качестве доказательств этого телеведущий приводит недавнее заявление китайского чиновника Ян Цзечи – ответственного секретаря руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК (Центрального комитета Коммунистической партии Китая) – который считает сам факт существования BLM признаком того, что США являются ужасным местом.

«Внутри Соединенных Штатов есть много проблем с правами человека… Вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в вопросе прав человека, глубоко укоренившиеся. Они появились не в последние четыре года. Например, Black Lives Matter появилось не только что», — заявил Ян Цзечи.

Комментируя эти слова китайского чиновника, Такер Карлсон подчеркивает, что Госдепартамент сам верит в то, что он сообщает всему миру: что Соединенные Штаты Америки ужасны.

«Должны ли эти люди быть нашими представителями в мире? Должны ли управлять страной люди, которым эта страна не нравится? А ведь так и происходит!», — подчеркивает телеведущий в заключение.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, гибель чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая 2020 года спровоцировала всплеск активности движения BLM сначала в штате Миннесота, а потом по всем Соединенным Штатам. Прокатившиеся по стране массовые протесты против полицейского произвола и расизма повсеместно перерастали в беспорядки, столкновения с полицией, грабежи и мародерство.