Пушков: работа IT-гигантов в РФ была связана с тремя мифами

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Использование интернета в течение последнего года резко выросло из-за пандемии коронавируса и стало очевидно, что деятельность интернет-гигантов на российской территории необходимо регулировать, так как государство не может оставить без внимания такую важную сферу.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член Совета Федерации, председатели Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

При этом сенатор напомнил, что иностранные глобальные интернет-компании стремятся подменять собственными корпоративными решениями законодательство тех стран, где работают.

«В ходе работы по регулированию деятельности интернет–компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех основных мифов», — добавил Алексей Пушков.

Первый рухнувший миф, по его словам, заключался в самодостаточности и независимости глобальных интернет-компаний от национальных государств, а также в том, что они, будучи частными предприятиями, вправе принимать самостоятельные решения и навязывать государству.

«Этот миф не выдержал столкновения с реальностью, причем не только в России, но и в Евросоюзе, Великобритании, Турции, Австралии и ряде других стран. Они встали на защиту своего суверенитета от произвола глобальных интернет–корпораций. Google, Facebook были подвергнуты очень большим штрафам за нарушение антимонопольного законодательства. Россия также идет по этому пути», — объяснил сенатор.

Global Look Press / Andrea Ronchini

Второй миф заключался в том, что Россия якобы не представляет интереса для интернет-гигантов, которые считают ее мизерным рынком. Оказалось, что глобальные интернет-компании не хотят покидать российский рынок и на это есть несколько причин.

«Например, Google за прошлый год заработал в России 75 миллиардов рублей. Кроме того, уход из страны чреват потерей рынка на длительную перспективу, а свято место пусто не бывает», — подчеркнул сенатор.

Третий миф заключался в том, что российское государство может только угрожать, но на серьезные меры против интернет-гигантов не решится. Этот миф был развеян в течение последнего года, когда Москва продемонстрировала решимость прописать определенное поведение, которого должны придерживаться интернет-площадки в информационном пространстве РФ и заставить их исполнять российские законы.

«Мы создали систему законов. За последний год было принято пять законов, которые позволяют достаточно жестко и определенно регулировать деятельность интернет–компаний на нашей территории», — напомнил Пушков.

Кроме того, по его словам, уже создан законопроект, который, возможно скоро станет законом, нацеленный на «приземление» интернет-гигантов. Международным компаниям придется зарегистрироваться в России, создать на российской территории юридические лица, открыть офисы.

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«До этого они действовали на нашей территории и зарабатывали деньги, не имея здесь офисов. Теперь будет иначе, если интернет–компании откажутся регистрироваться, они подвергнутся целому ряду штрафных санкций. Крайняя мера – блокировка», — рассказал Пушков.

Но Россия, добавил сенатор в заключение, не заинтересована в том, чтобы вытолкнуть со своей территории, из своего информационного пространства иностранных интернет-гигантов. Россия предписывает этим компаниям конкретные правила, при соблюдении которых те смогут остаться и без проблем продолжить работу.