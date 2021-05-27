Ищенко: Китай не сможет заменить для Белоруссии Россию

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Также, как Россия не вмешивается в союзнические отношения Китая и Северной Кореи, Китай не станет конкурировать с Москвой в том, что касается союзнических отношений с Белоруссией.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Говорит Москва» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, который уверен, что экономическое сотрудничество между Белоруссией и Китаем вовсе не означает, что Пекин стремится к контролю над этой страной. А также готов в случае необходимости оказать Минску поддержку и защиту от козней Запада.

«Есть Китай, но он не может дать (белорусскому президенту Александру) Лукашенко то, что может дать Россия. Только Россия может защитить Белоруссию, и только Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия существовала либо как интегрированная часть России, либо как независимое, но очень близкое и союзное государство», — объяснил эксперт.

По словам Ищенко, России даже гораздо выгоднее, чтобы Белоруссия оставалась для нее близким союзным государством, потому что в этом случае, за благосостояние белорусского населения отмечает Минск, а не Москва, но при этом Россия имеет все выгоды от этого союза.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

При этом политолог сравнил отношения, которые связывают Россию и Белоруссию с теми, что связывают Китай и Северную Корею. Россия, по его словам, поддерживает КНДР в ее борьбе с мировым империализмом и поддерживает с ней хорошие отношения.

«Но мы не вмешиваемся в их отношения с Китаем, и признаем, что Северная Корея – фактически протекторат Китая. Потому что мы не можем предоставить Корее тот объем торгово-экономического сотрудничества и помощи, который предоставляет Китай, и тот объем военной защиты, — объяснил Ищенко. — Поэтому мы в эти дела не вмешиваемся, не пытаемся перебежать дорогу Пекину».

И Китай, по словам эксперта, точно так же взаимодействует с Белоруссией – ему никто не мешает с ней торговать, заключать договоренности и тому подобное. Но Китай отдает себе отчет в том, что у России в Белоруссии гораздо больше интересов и очень сильные позиции.

Китай не считает нужным брать на себя какие-то обязательства по отношению к Минску, которые ему потом будет сложно выполнить, или конкурировать с Москвой за влияние на Белоруссию, добавил политолог. Поэтому, по его словам, в той ситуации, в которой сейчас оказалась Белоруссия, Китай ничего не решает.