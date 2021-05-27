Трюхан: Запад не верит в Украину и не сделает ее своим союзником

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Коллективный Запад не доверяет украинским властям и никогда не пойдет на заключение с ними союзнических отношений, потому что уже убедился в их неспособности не только управлять страной, но и хотя бы выполнять поступающие указания.

Такое мнение в эфире украинского пропагандистского телеканала «НАШ» заявил киевский дипломат Вадим Трюхан, по словам которого Украина – все еще богатая страна, но ее власти способны только грабить.

«Украине так называемый коллективный Запад не доверяет, в контексте украинских политических элит, не доверяет в способности соответствующим образом руководить страной и двигать страну в ту сторону, в которую они декларируют», — объяснил гость эфира.

Также, по его словам, Запад не верит в то, что Украина, которая является страной парадоксов, выживет после того, что происходит с ней в последние годы.

Но, как рассказал Трюхан, он сам постоянно ездит по стране, бывает в Харькове, Кировограде, Львове, и видит, что Украина все еще остается богатой страной – там много ресурсов, остались даже квалифицированные специалисты, несмотря на постоянный отток кадров заграницу. То есть, после тридцатилетнего беспрерывного грабежа, который вели и ведут все украинские политические элиты, Украина и украинцы до сих пор живы, подчеркивает дипломат.

Запад же не доверяет именно политическим элитам страны и не хочет помогать Украине, потому что уверен, что любая помощь будет разворована верхами.

«Мне кажется, что Запад не хочет идти на более или менее союзнические отношения с Украиной, даже на поддержку Украины, потому что не доверяет политическим элитам, так как боится, что раскрадут или неправильно используют», — заключил Вадим Трюхан.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Напомним, ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба не смог скрыть своего разочарования по поводу смягчения Вашингтоном санкционного давления на российский газопровод «Северный поток – 2», а также по поводу того, что Украину не пригласили принять участие хотя бы в качестве гостя в предстоящем саммите стран, входящих в военный блок НАТО, который намечен на 14 июня.