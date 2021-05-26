Пушков: Байден, в отличие от Обамы, не считает Россию региональной державой

Федеральное агентство новостей / kremlin.ru / Пресс-служба Кремля / flickr.com / Gage Skidmore

Нынешняя администрация США, которая выражает большую заинтересованность во встрече американского лидера Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, очевидно, больше не относит Россию к разряду региональных держав.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, по словам которого, теперь США скорее воспринимают Россию, как вызов, проблему или экзистенциальную угрозу для себя, которую нужно нейтрализовать.

В то же время председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ отметил, что безусловно конструктивный тон Вашингтона в обращениях к Москве – это часть подготовки двустороннего российско-американского саммита на высшем уровне, который состоится в Женеве 16 июня.

«Американцы любят "мягко стелить" перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с Горбачевым и Ельциным, — напомнил сенатор. — Так же они пытаются вести себя и сейчас».

При этом Пушков призвал не забывать, что еще несколько месяцев назад 46-й президент США, чья инаугурация состоялась в январе нынешнего года, Байден, говоря о России, называл ее врагом Америки.

youtube.com / The White House

Напомним, слова 44-го президента США Барака Обамы о том, что Россия – это региональная держава, прозвучали во время европейского турне американского лидера в 2014 году. Тогда первый чернокожий президент Америки, комментируя события Крымской весны, заявил, что Россия якобы угрожает соседним странам. Но, добавил Обама, Россия делает это не из-за своей силы, а из-за своей слабости.