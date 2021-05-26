Сатановского обрадовали планы США всерьез заняться пришельцами

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Серьезное отношение нынешней администрации Соединенных Штатов Америки к проблеме НЛО (неопознанных летательных объектов), отражающее готовность хоть кого-то на планете по-взрослому противостоять пришельцам, очень успокаивает.

Об этом с юмором в своем Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский.

Как напоминает эксперт, подобные намерения в свое время озвучивала еще администрация 44-го президента США Барака Обамы.

«Но, судя по всему, (45-й президент США Дональд) Трамп преступно (как и все, что он делал) ею манкировал. Хорошо, хоть (46-й президент США) Байден вернул все на привычные рельсы, — с иронией отмечает Сатановский. — И особенно важно, что комментарии по этому поводу дала сама (официальный представитель Белого дома Дженнифер) Псаки — этот символ профессионализма, стабильности и объективности американской внешней и внутренней политики».

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Теперь, по словам политолога, остается надеяться только на то, что нынешняя американская администрация не будет отвлекаться от этой важной темы, размениваясь на сиюминутные мелкие и суетные проблемы вроде американо-китайского и американо-российского противостояния.

«Кто, в конце концов, такие Петров и Боширов, по сравнению с инопланетными пришельцами? Если, конечно, они еще не договорились и не действуют сообща. И это без учета морского змея, рептилоидов, ниндзя-черепашек и легендарных русских диверсантов — Колобка, Бабы-Яги и Кощея Бессмертного, о которых тоже забывать нельзя!», — подчеркивает эксперт.

Нынешней Америке, уверен Сатановский, имеет смысл противостоять именно этим вызовам, так как именно на этой почве Белому дому, Конгрессу, Госдепартаменту США, Центральному разведуправлению (ЦРУ), Федеральному бюро расследований (ФБР), Агентству национальной безопасности (АНБ), Пентагону и прочим американским ведомствам, структурам и организациям, на которые опираются США, гарантирован успех.

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А такие «мелочи», как Украина, Белоруссия, Грузия, Прибалтика, Сирия, Ливия и Арктика лучше оставить России, чтобы не тратить на них время и освободить себе руки, чтобы всерьез заняться пришельцами, а также всякими вампирами, зомби и движением BLM.

«Господи, благослови Америку! Ты ей точно скоро понадобишься…», — вполне серьезно заключает Сатановский.

Напомним, ранее в ходе брифинга в Белом доме пресс-секретарь американской администрации Дженнифер Псаки заверила журналистов, что власти США серьезно относятся к каждому сообщению о вторжении НЛО в воздушное пространство страны и проводят соответствующие расследования.