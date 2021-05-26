«Образец скромности». Коммунисты предложили бороться с коррупцией изображением Сталина

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Партия «Коммунисты России» предложила Центральному банку РФ разместить на купюрах в 1 000 и 5 000 рублей основателя ВЧК Феликса Дзержинского и руководителя СССР Иосифа Сталина. По их мнению, изображения советских лидеров заставят «вздрогнуть» всех коррупционеров и мошенников. Об этом «Политике Сегодня» рассказал глава партии Максим Сурайкин.

«Есть такая международная традиция — печатать на казначейских билетах важных для страны исторических личностей. В той же Великобритании — королева Елизавета II на купюрах, в Таиланде — король [Маха Вачиралонгкорн — прим. ред.]. Мы считаем, что Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин сыграли огромную роль в истории нашего государства», — убежден Сурайкин.

На фигуру Дзержинского выбор коммунистов пал потому, что так называемый «рыцарь революции» основал «наимощнейшую спецслужбу», которая несколько лет стояла на страже безопасности советских граждан, пояснил Сурайкин.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Эта служба [Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем] защищала государство долгие годы и даже руководила железными дорогами, наладив сообщение в тяжелейшие годы. Сталин — это вообще строитель советского государства, маршал Победы СССР», — заявил глава «Коммунистов России».

По словам собеседника издания, портреты советских деятелей на современных банкнотах наверняка окажут сильное идеологическое воздействие на недобросовестных россиян. Ведь это напомнит им о том, какие жесткие меры применяло советское руководство при Сталине к провинившимся партийным деятелям.

«Сталин и Дзержинский — образец и пример скромности, честности, бескорыстности и борьбы с коррупцией. Было бы очень правильно увековечить их на казначейских билетах. Чтобы коррупционеры, которые будут брать взятки 5 000 купюрами, видели товарища Сталина и понимали, что общество поступило бы с ними по-сталински», — подытожил Сурайкин.

wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0

Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к инициативе «Коммунистов России». Некоторые посчитали, что в стране есть много других проблем, которые следует решать в первую очередь.

«Вот это политические решения, которые мы так давно ждали», — написал комментатор Тимофей.

Другие вспомнили исторический случай, связанный с самим Сталиным: в 1934 году вождь народов СССР прицелился из подаренной ему винтовки в зал на делегатов 17 съезда партии ВКП (б).

Новые купюры — новые города

О том, что в России впервые за 25 лет собираются поменять дизайн банкнот, стало известно в марте этого года. Так, в 2022 году в свет выйдет обновленная купюра в 100 рублей, в 2023 — купюры в 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 — 500 рублей, а в 2025 — 10 и 50 рублей. Об этом сообщил Банк России.

С этих пор Новосибирск сменит Красноярск на 10 рублях, Пятигорск будет красоваться вместо Архангельска на 500-рублевой купюре, Нижний Новгород займет место Ярославля на 1 000, а Екатеринбург — Хабаровска на 5 000. При этом некоторые банкноты сохранят прежнее изображение: на 50 и 100 рублях останутся Санкт-Петербург и Москва.

С одной стороны каждой купюры Банк РФ изобразит основной город, с другой — достопримечательности того или иного федерального округа. Это, по мнению специалистов, позволит «показать особенности, историю и современные достижения» российских территорий.

ФБА «Экономика сегодня» /

На данный момент известен эскиз лишь московской 100-рублевой банкноты — она первая на очереди. На одном обороте будут напечатаны, в том числе, Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская радио- и телебашня, а также высотка МГУ. На другом появятся достопримечательности Центрального федерального округа страны.

Особое внимание разработчики уделят защите новых купюр. Ее планируют повысить до уровня банкнот в 200 и 2 000 рублей, которые были выпущены в 2017 году. К слову, дизайн готовящихся денег будет также походить на их стилистику.