«Образец скромности». Коммунисты предложили бороться с коррупцией изображением Сталина

Партия «Коммунисты России» предложила Центральному банку РФ разместить на купюрах в 1 000 и 5 000 рублей основателя ВЧК Феликса Дзержинского и руководителя СССР Иосифа Сталина. По их мнению, изображения советских лидеров заставят «вздрогнуть» всех коррупционеров и мошенников. Об этом «Политике Сегодня» рассказал глава партии Максим Сурайкин.
«Есть такая международная традиция — печатать на казначейских билетах важных для страны исторических личностей. В той же Великобритании — королева Елизавета II на купюрах, в Таиланде — король [Маха Вачиралонгкорн — прим. ред.]. Мы считаем, что Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин сыграли огромную роль в истории нашего государства», — убежден Сурайкин.
На фигуру Дзержинского выбор коммунистов пал потому, что так называемый «рыцарь революции» основал «наимощнейшую спецслужбу», которая несколько лет стояла на страже безопасности советских граждан, пояснил Сурайкин.
«Эта служба [Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем] защищала государство долгие годы и даже руководила железными дорогами, наладив сообщение в тяжелейшие годы. Сталин — это вообще строитель советского государства, маршал Победы СССР», — заявил глава «Коммунистов России».
По словам собеседника издания, портреты советских деятелей на современных банкнотах наверняка окажут сильное идеологическое воздействие на недобросовестных россиян. Ведь это напомнит им о том, какие жесткие меры применяло советское руководство при Сталине к провинившимся партийным деятелям.
«Сталин и Дзержинский — образец и пример скромности, честности, бескорыстности и борьбы с коррупцией. Было бы очень правильно увековечить их на казначейских билетах. Чтобы коррупционеры, которые будут брать взятки 5 000 купюрами, видели товарища Сталина и понимали, что общество поступило бы с ними по-сталински», — подытожил Сурайкин.
Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к инициативе «Коммунистов России». Некоторые посчитали, что в стране есть много других проблем, которые следует решать в первую очередь.
«Вот это политические решения, которые мы так давно ждали», — написал комментатор Тимофей.
Другие вспомнили исторический случай, связанный с самим Сталиным: в 1934 году вождь народов СССР прицелился из подаренной ему винтовки в зал на делегатов 17 съезда партии ВКП (б).
Угу, с винтовкой. ☝???? pic.twitter.com/87CdLHcl1R— ТОМКА❤️СССР (@TOMKARUSAKOVA) May 26, 2021
Новые купюры — новые города
О том, что в России впервые за 25 лет собираются поменять дизайн банкнот, стало известно в марте этого года. Так, в 2022 году в свет выйдет обновленная купюра в 100 рублей, в 2023 — купюры в 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 — 500 рублей, а в 2025 — 10 и 50 рублей. Об этом сообщил Банк России.
С этих пор Новосибирск сменит Красноярск на 10 рублях, Пятигорск будет красоваться вместо Архангельска на 500-рублевой купюре, Нижний Новгород займет место Ярославля на 1 000, а Екатеринбург — Хабаровска на 5 000. При этом некоторые банкноты сохранят прежнее изображение: на 50 и 100 рублях останутся Санкт-Петербург и Москва.
С одной стороны каждой купюры Банк РФ изобразит основной город, с другой — достопримечательности того или иного федерального округа. Это, по мнению специалистов, позволит «показать особенности, историю и современные достижения» российских территорий.
На данный момент известен эскиз лишь московской 100-рублевой банкноты — она первая на очереди. На одном обороте будут напечатаны, в том числе, Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская радио- и телебашня, а также высотка МГУ. На другом появятся достопримечательности Центрального федерального округа страны.
Особое внимание разработчики уделят защите новых купюр. Ее планируют повысить до уровня банкнот в 200 и 2 000 рублей, которые были выпущены в 2017 году. К слову, дизайн готовящихся денег будет также походить на их стилистику.