Пресс-служба Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» /

США могут взять пример с Сирии в вопросе проведения избирательного процесса, заявил глава делегации наблюдателей от Государственной думы РФ Дмитрий Саблин.

По его словам, избирательный процесс в Сирии протекает максимально прозрачно.

"Прибывшие со всего мира наблюдатели могут убедиться, что выборы действительно соответствуют всем демократическим нормам, и хотелось, чтобы такие выборы проходили в первую очередь в США", — сказал он.

Российский депутат добавил, что организационные моменты действительно удивили его. В качестве примера он указал на несколькоуровневую систему защиты, позволяющую пресечь попытки повторного голосования. В республике можно проголосовать как по месту проживания, так и по месту работы, резюмировал он.