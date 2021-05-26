Политолог Ордуханян назвал политической провокацией санкции США против «СП-2»

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Санкции против газопровода "Северный поток — 2" с самого начала были политической провокацией, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт считает, что если бы американская сторона хотела, то остановила бы работы по строительству "СП-2". По его словам, в проекте есть интерес не только Российской Федерации, но и Европы, которая давно отказалась от атомной и угольной энергии, передает сайт 360tv.ru.

"Заявление (главы США Джо — Прим. ред.) Байдена — это неуклюжие реверансы в преддверии встречи с (президентом РФ Владимиром — Прим. ред.) Путиным. Это продолжение клоунады, которая началась еще во время выборов", — отметил Ордуханян.

Ранее американский лидер заявил, что введение новых ограничительных мер в отношении газопровода не имеет никакого смысла. По его словам, строительство "Северного потока — 2" практически завершено, а санкции приведут к новому витку осложнений в отношениях с Европой.