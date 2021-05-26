Пригожин выиграл суд против журналиста Шевченко и издания «Собеседник»

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин выиграл иск о защите чести и достоинства по публикации журналиста Максима Шевченко на сайте издания "Собеседник".

Основанием для обращения в суд стала статья, которая порочит репутацию истца. После подачи иска издание "Собеседник" удалило все данные, таким образом, признав, что на его сайте были опубликованы недостоверные сведения.

По заявлению юристов компании "Конкорд", представители ответчика неоднократно демонстрировали своей непрофессионализм во время разбирательства. Пытаясь уйти от ответственности, журналисты "Собеседника" ссылались на "Медузу"* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в качестве своего источника. Понимая слабость своей позиции, юристы издания попытались заключить мировое соглашение.

"Осознав слабость аргументации, юрист "Собеседника" Роман Шишкин направил на электронную почту нашей компании сообщение с просьбой о заключении мирового соглашения между сторонами, однако в ходе следующего заседания попытался отказаться от авторства этого письма, заявив о фальсификации", — сообщает пресс-служба "Конкорда".

Юридическая служба компании обратилась за консультацией в Mail.ru Group, где подтвердили, что письмо было отправлено Романом Шишкиным, несмотря на все его заверения. Юристы "Конкорда" считают действия представителя "Собеседника" некомпетентными.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

"Юридическая служба компании "Конкорд" оценивает действия Романа Шишкина как некомпетентные и преступные, по факту обвинения юридической службы в фальсификации судебных доказательств готовится заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", учитывая признание Шишкина в процессе, что он все-таки направлял указанные письма", — говорится в заявлении.

В итоге Савеловский суд Москвы встал на сторону Евгения Пригожина и постановил признать опубликованные сведения недостоверными и порочащими. "Собеседник" обязали опубликовать опровержение на срок не менее года. Кроме того, с Шевченко и издания взыскали в пользу петербургского бизнесмена по 150 000 рублей.

Несколько дней назад Мосгорсуд уже удовлетворил две жалобы Евгения Пригожина по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента