Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

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Министерство иностранных дел России обратило внимание, как Запад комментирует инцидент с самолетом Ryanair. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства оценила реакцию западных стран на экстренную посадку авиалайнера рейса Афины — Вильнюс в Минске. По ее словам, Запад комментирует инцидент в контексте связи с Россией.

Самолет Ryanair ранее экстренно приземлился в столице Белоруссии. Сооснователь экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находился на борту. В Минске его задержали правоохранители.