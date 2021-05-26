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Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

Политика
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Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
facebook.com  / Мария Захарова

Министерство иностранных дел России обратило внимание, как Запад комментирует инцидент с самолетом Ryanair. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства оценила реакцию западных стран на экстренную посадку авиалайнера рейса Афины — Вильнюс в Минске. По ее словам, Запад комментирует инцидент в контексте связи с Россией.

Самолет Ryanair ранее экстренно приземлился в столице Белоруссии. Сооснователь экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находился на борту. В Минске его задержали правоохранители.

#захарова #мид #запад
Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
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