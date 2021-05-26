Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

«Беседа ребенка и ученого»: американцы предрекли Байдену провал в переговорах с Путиным

Европа и США
40

«Беседа ребенка и ученого»: американцы предрекли Байдену провал в переговорах с Путиным
ИА Политика Сегодня  / Ягудаев Владимир

Президенты России и Соединенных Штатов определились с датой и местом встречи: беседа Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в Женеве 16 июня этого года. Телеканал Fox News сообщает, что лидеры обсудят вопросы ядерного потенциала Ирана и Северной Кореи, расстановку сил в Арктике и «украинский вопрос».

Не стоит ждать, что президенты достигнут «значительных договоренностей», рассказал источник Fox News в Белом доме. По словам неназванного чиновника, Байден отправится в Европу намного раньше назначенной даты, чтобы посоветоваться с союзниками из «Большой семерки» (G7) и понять «их опасения в связи с действиями России».

Пользователи из США с иронией отнеслись к тому, что Джо Байден собирается отстаивать интересы страны перед Путиным и транслировать ему «четкую и недвусмысленную позицию США».

«Что ж, это забавно. Джо еще ни разу не послал четкого, недвусмысленного сигнала гражданам США, но каким-то образом он собирается дать его президенту другой страны», — возмутился пользователь под ником thisagain.

«Почему в статье не сообщили, кто будет говорить за Байдена? Принесет ли он свои шпаргалки, чтобы запомнить свое имя и имя государственного секретаря?», — поинтересовался cher982.

«Это все равно, что беседа ребенка и ученого-ракетостроителя о том, как построить шаттл», — сравнил Bidennotpresedent.

«Беседа ребенка и ученого»: американцы предрекли Байдену провал в переговорах с Путиным
Global Look Press  / Doug Mills

Пользователи Twitter поддержали стремление Джо Байдена переговорить с Путиным «лицом к лицу», однако дипломатические способности главы Белого дома его соотечественники поставили под сомнение.

«Байден не может вести переговоры об Америке лицом к лицу с такими проницательными людьми, как Путин. Он даже не может следить за дискуссией», — посетовал Steven Christie.

«Это будет забавно для любой другой страны, но грустно для Америки. Мы все знаем, что Путин умнее всех демократов вместе взятых. Те, кто голосовал за демократов, должны наслаждаться этим зрелищем», — предпредил Be positive.

«Беседа ребенка и ученого»: американцы предрекли Байдену провал в переговорах с Путиным
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Комментаторы также вспомнили про преклонный возраст американского лидера: Байден часто делает оговорки и забывает имена министров. Одним из последних случаев в копилке президента стала путаница между словами flags («флаги» — англ.) и fag (непечатное обращение к представителям секс-меньшинств).

«Я уверен, что там [на переговорах] будет переводчик, чтобы мы могли понять, что говорит Путин, но будет ли переводчик, чтобы мы могли понять, что говорит Байден?», — уточнил Ferret Among Weasels.

Журналисты Forbes выразили точку зрения, что Швейцария не подходит для встречи Байдена и Путина. Американскому лидеру было бы правильнее отправиться в Китай – высокотехнологичную страну, которую трудно назвать союзником России или США. Предшественники Байдена первые международные визиты, как правило, совершали в менее дружественные страны: Дональд Трамп, к примеру, на посту главы Белого дома первым делом отправился в Саудовскую Аравию, а Гарри Трумэн – в Германию, которая еще не «остыла» после убийства Адольфа Гитлера.

#россия #сша #путин #байден
Красный Крест обратился к России с просьбой предоставить вакцину "Спутник V"
Красный Крест обратился к России с просьбой предоставить вакцину "Спутник V"
Общество
17:22 | 26 мая
«Тысячи людей пострадают»: Погребинский осудил Украину за санкции против Белоруссии
«Тысячи людей пострадают»: Погребинский осудил Украину за санкции против Белоруссии
Ближнее зарубежье
17:20 | 26 мая
Действия Прибалтики подтолкнули Белоруссию к полноценной интеграции с Россией
Действия Прибалтики подтолкнули Белоруссию к полноценной интеграции с Россией
Политика
17:11 | 26 мая