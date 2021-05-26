«Беседа ребенка и ученого»: американцы предрекли Байдену провал в переговорах с Путиным

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Президенты России и Соединенных Штатов определились с датой и местом встречи: беседа Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в Женеве 16 июня этого года. Телеканал Fox News сообщает, что лидеры обсудят вопросы ядерного потенциала Ирана и Северной Кореи, расстановку сил в Арктике и «украинский вопрос».

Не стоит ждать, что президенты достигнут «значительных договоренностей», рассказал источник Fox News в Белом доме. По словам неназванного чиновника, Байден отправится в Европу намного раньше назначенной даты, чтобы посоветоваться с союзниками из «Большой семерки» (G7) и понять «их опасения в связи с действиями России».

Пользователи из США с иронией отнеслись к тому, что Джо Байден собирается отстаивать интересы страны перед Путиным и транслировать ему «четкую и недвусмысленную позицию США».

«Что ж, это забавно. Джо еще ни разу не послал четкого, недвусмысленного сигнала гражданам США, но каким-то образом он собирается дать его президенту другой страны», — возмутился пользователь под ником thisagain.

«Почему в статье не сообщили, кто будет говорить за Байдена? Принесет ли он свои шпаргалки, чтобы запомнить свое имя и имя государственного секретаря?», — поинтересовался cher982.

«Это все равно, что беседа ребенка и ученого-ракетостроителя о том, как построить шаттл», — сравнил Bidennotpresedent.

Global Look Press / Doug Mills

Пользователи Twitter поддержали стремление Джо Байдена переговорить с Путиным «лицом к лицу», однако дипломатические способности главы Белого дома его соотечественники поставили под сомнение.

«Байден не может вести переговоры об Америке лицом к лицу с такими проницательными людьми, как Путин. Он даже не может следить за дискуссией», — посетовал Steven Christie.

Biden cant negotiate toe-to-toe for America with people as shrewd as Putin. He cant even follow the discusssion — Steven Christie (@slchristie60) May 25, 2021

«Это будет забавно для любой другой страны, но грустно для Америки. Мы все знаем, что Путин умнее всех демократов вместе взятых. Те, кто голосовал за демократов, должны наслаждаться этим зрелищем», — предпредил Be positive.

This is going to be funny for every other country but sad for America

We are all know putin is smarter than all the democrats combine

Those who voted DEMOCRATS should enjoy it — Be positive (@Jidenna68047692) May 25, 2021

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Комментаторы также вспомнили про преклонный возраст американского лидера: Байден часто делает оговорки и забывает имена министров. Одним из последних случаев в копилке президента стала путаница между словами flags («флаги» — англ.) и fag (непечатное обращение к представителям секс-меньшинств).

«Я уверен, что там [на переговорах] будет переводчик, чтобы мы могли понять, что говорит Путин, но будет ли переводчик, чтобы мы могли понять, что говорит Байден?», — уточнил Ferret Among Weasels.

I’m sure there will be an interpreter there so we can understand what Putin says, but will there also be one so we can understand what Biden says??? — Ferret Among Weasels (@TheGoodFerret) May 25, 2021

Журналисты Forbes выразили точку зрения, что Швейцария не подходит для встречи Байдена и Путина. Американскому лидеру было бы правильнее отправиться в Китай – высокотехнологичную страну, которую трудно назвать союзником России или США. Предшественники Байдена первые международные визиты, как правило, совершали в менее дружественные страны: Дональд Трамп, к примеру, на посту главы Белого дома первым делом отправился в Саудовскую Аравию, а Гарри Трумэн – в Германию, которая еще не «остыла» после убийства Адольфа Гитлера.