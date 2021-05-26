Американская сеть Walmart вновь оказалась в центре скандала из-за запретного слова

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Сотни тысяч темнокожих граждан США пришли в ярость, когда 25 мая получили по электронной почте сообщение от крупнейшей в стране торговой сети «Добро пожаловать в Walmart, ниггер». Люди массово жаловались в Twitter на хамское отношение.

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Позднее выяснилось, что дерзкая выходка — дело рук группы интернет-троллей с форума 4chan: они позаимствовали адреса электронной почты 750 тысяч темнокожих американцев, зарегистрировали их на рассылку Walmart, где с помощью бота массово указали их имена оскорбляющим словом «nigger».

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«Политика Сегодня» узнала у Кирилла Кирюшкина (одного из основателей правого русскоязычного интернет-сообщества 1337const, выступающего за консервативные ценности), как воспринимать подобные выходки анонимов. Защитник традиционных ценностей назвал грубостью такой поступок, но в то же время увидел в нем и позитивный эффект.

«Хоть это катастрофически грубо, но с другой стороны парни сделали доброе дело для Walmart. Теперь все темнокожие покупатели находятся в одной папке, поэтому в рамках борьбы с расизмом можно делать им специальные скидки за многовековое угнетение в один клик, что очень любят прогрессивные бизнесмены, а не выискивать часами каждого темнокожего представителя отдельно», — заявил Кирюшкин.

Ранее американские коммунисты призвали США к капитуляции перед Китаем и к роспуску НАТО.