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Путин утвердил дополнительные меры помощи беременным и семьям с детьми

Экономика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 16:08 93

Путин утвердил дополнительные меры помощи беременным и семьям с детьми
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Закон о выплатах российским семьям с детьми и беременным подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет составит 100% от среднего заработка. Неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно будут выплачиваться ежемесячные пособия в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Также вводится выплата для беременных, находящихся в трудной материальной ситуации и вставших на учет в медучреждении на сроке до 12 недель. Ее сумма составит 50% от прожиточного минимума.

#путин #господдержка #семьи с детьми
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