Контр-адмиралом британского флота впервые станет женщина

Федеральное агентство новостей /

Коммодор Джуд Терри станет первой женщиной с адмиральским чином за все 500 лет истории Королевских военно-морских сил Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

Терри служит во флоте больше 20 лет. За это время она участвовала в операциях на Ближнем и Дальнем Востоке, в Индийском океане и Карибском бассейне. Также Терри находилась в Западной Африке во время кампании по сдерживанию лихорадки Эбола семь лет назад.

Сама Терри отмечает, что звание контр-адмирала — младший из адмиральских чинов в Великобритании — ей присвоят на фоне стремления Лондона привлечь на службу больше женщин. Сейчас их доля во флоте составляет 12%, тогда как власти рассчитывают увеличить ее до 20% уже к 2030 году.