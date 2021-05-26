Россия за день. Главное: чайки облюбовали «Ленина» в Мурманске и удача таможни Забайкалья

pixabay.com /

Ханты-Мансийский автономный округ. Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила автоматически зачислять детей в школы после детсадов. По ее словам, этот вопрос уже прорабатывают в департаменте образования, а новый порядок поможет родителям избежать бумажной волокиты.

Брянская область. Брянский «85-й ремонтный завод» через суд добился права изъять танк Т-34 у администрации региональной столицы. В год 75-летия победы предприятие передало его властям для создания экспозиции, но мирно получить назад символ Победы не удалось.

Белгородская область. Белгородское УФСИН опровергло слухи о том, что актера Михаила Ефремова этапировали в Москву для проведения следственных мероприятий и отпустили под домашний арест. В ведомстве заверили, что известный заключенный не покидал пределов колонии.

Пресс-служба Мосгорсуда /

Липецкая область. Липецким чиновникам обновят «золотые парашюты». Речь о компенсации, которую после увольнения с руководящих должностей по собственному желанию выплачивают в течение года. Сумму могут сократить в два раза, при этом мера поддержки распространится не только на начальников, но и на рядовых сотрудников мэрии.

Республика Бурятия. Экс-депутата заксобрания Бурятии Баира Жамбалова, насмерть сбившего 17-летнюю девушку в январе 2020 года, приговорили к шести годам и одному месяцу лишения свободы. Срок бывший народный избранник будет отбывать в колонии-поселении.

Псковская область. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил, что индийский штамм коронавируса, завезенный в регион группой студентов, больше не выявлен ни у одного человека. Заразившиеся после выписки продолжат обучаться дистанционно.

Камчатский край. На Камчатке выпускников 11-ых классов планируют бесплатно отправлять на экскурсию в Долину гейзеров. По словам губернатора региона Владимира Солодова, проект могут запустить уже в этом году.

wikipedia.org / Robert Nunn/ CC BY-SA 2.0

Кировская область. Министр спорта Кировской области Анна Альминова «волевым усилием правительственного руководства» отправлена в отставку. Официально причины ухода не сообщаются. Ведомство возглавил Георгий Барминов, который в 2018 году, до назначения Альминовой, в течение нескольких месяцев отвечал за спорт в регионе.

Воронежская область. Воронежский губернатор Александр Гусев подписал указ, согласно которому работодателям региона рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу «в максимальном количестве». А также отправить в отпуск пенсионеров, беременных и болеющих.

Омская область. Омскую область в Совете Федерации может представить герой России и нынешний депутат Госдумы Дмитрий Перминов. На предстоящих выборах он поборется за кресло в заксобрании региона и войдет в первую тройку кандидатов по общему списку «ЕР». Предыдущий омский сенатор Виктор Назаров покинул Совфед 12 мая.

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил о том, что с 2022 года в ряде районов региона введут курортный сбор для туристов. Известно, что сумма пошлины не превысит 100 рублей в день.

pixabay.com /

Кемеровская область. Адвокат бывшего гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой заявила в суде, что вина ее подопечной в пожаре в торговом центре, унесшем весной 2018 года 60 жизней, не доказана. Сторона защиты попросила вынести оправдательный приговор. Обвинение в свою очередь запросило 14,5 лет заключения.

Новосибирская область. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разобраться, на каком основании уволенный генерал МВД Андрей Неупокоев продолжает жить в дорогостоящей муниципальной квартире. По некоторым данным, экс-полицейский незаконно проживает там уже больше года.

Забайкальский край. В читинском аэропорту таможенники изъяли у граждан Узбекистана, прилетевших в Забайкалье на заработки, почти 33 килограмма жевательного табака насвая. Возбуждено 54 дела об административных правонарушениях.

Мурманская область. Мурманские чайки свили гнезда на знаменитом атомном ледоколе «Ленин», который пришвартован на причале в центре города и последние несколько лет служит музеем. Несколько птиц высиживают яйца прямо в нише для якоря.