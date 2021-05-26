«Калашников» опубликовал видео испытаний нового российского секретного оружия

ФБА «Экономика сегодня» / Борис Гришин

Российский концерн "Калашников" опубликовал в Сети видео испытаний нового российского секретного оружия.

Telegram-канал "Военный обозреватель" считает, что речь идет о новом противотанковом ракетном комплексе (ПТРК).

Ранее индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев рассказывал, что комплекс активной защиты "Арена-М" способен уничтожать американские ПТРК FGM-148F Javelin.

Кроме этого, ранее RT писал, как в России совершенствуются армейские робототехнические комплексы. В скором времени в ВС РФ будет расширена их линейка.