«Калашников» опубликовал видео испытаний нового российского секретного оружия

ФБА «Экономика сегодня» / Борис Гришин
Российский концерн "Калашников" опубликовал в Сети видео испытаний нового российского секретного оружия.
Telegram-канал "Военный обозреватель" считает, что речь идет о новом противотанковом ракетном комплексе (ПТРК).
Ранее индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев рассказывал, что комплекс активной защиты "Арена-М" способен уничтожать американские ПТРК FGM-148F Javelin.
Кроме этого, ранее RT писал, как в России совершенствуются армейские робототехнические комплексы. В скором времени в ВС РФ будет расширена их линейка.