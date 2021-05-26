Российским военным с середины осени повысят оклады

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Правительство РФ постановило повысить оклады военнослужащих по призыву и контракту по должностям и званиям. С 1 октября 2021 года они будут увеличены на 3,7%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклады военнослужащих будут повышены с 1 октября 2021 года. Денежное довольствие будет повышено как военнослужащим, проходящим срочную службу по призыву, так и проходящим службу по контракту.

Уточняется, что увеличение окладов касается и сотрудников Росгвардии. Кроме того, изменения коснутся сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарных и сотрудников таможенной службы.