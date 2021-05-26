Лукашенко готов обсудить проблемы Белоруссии с Путиным и Байденом

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность обсудить проблемы республики с американской и российской стороной. Об этом заявил сам глава государства.

Белорусский лидер сообщил, что готов обсудить проблемы страны с президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Джо Байденом. Лукашенко признался, что будет обсуждать с главой РФ Америку.

"Пусть поговорят", — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко предложил Путину и Байдену приехать для этого в Минск.