Роспотребнадзор назвал новый способ профилактики осложнений при COVID-19

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Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о важности определенных показателей во время комплексных анализов и обследований при COVID-19.

Роспотребнадзор назвал важный маркер, который указывает на возможность поражения сосудов после перенесенного коронавируса. Повышение эндотелина-1 вызывает осложнения и ухудшение состояния пациента. Вовремя выявленный повышенный маркер поможет докторам обеспечить раннюю профилактику поражений сосудов.

Конев рассказал, что повышенный эндотелин-1 нельзя выявить без лабораторных анализов в стационаре. Пациент чувствует себя неплохо, а поражение сердечно-сосудистой системы происходит в один момент в разгар инфекции. Тогда состояние больного будет оцениваться как тяжелое.

Врач подчеркнул, что один маркер не определяет течение болезни полностью. Есть еще десятки важных показателей, но повышение эндотелина-1, вероятнее всего, приведет к осложнениям.

"При анализе определяется масса показателей. Просто это один из значимых маркеров, который увеличивает вероятность поражения сердечно-сосудистой системы. Раньше ему не уделялось должного внимания", — отметил врач-кардиолог в комментарии изданию "ПолитЭксперт", говоря о новом способе профилактики осложнений.

Также Конев подчеркнул, что исследования Роспотребнадзора указали на важность показателей эндотелина-1, поэтому при обследовании его нужно обязательно учитывать. Обнаружение повышенного маркера поможет вовремя скорректировать лечение и избежать осложнений.

