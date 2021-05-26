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Постпред РФ: Москва и Вашингтон обсудили иранскую ядерную сделку

Армия
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Постпред РФ: Москва и Вашингтон обсудили иранскую ядерную сделку
pixabay.com  / 

Российская и американская делегации обсудили варианты решения оставшихся вопросов по иранской ядерной сделке. Об этом сообщает постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

Переговоры прошли во время официального заседания Совместной комиссии по СВПД.

"Разговор был заинтересованным и плодотворным, хотя, конечно, позиции России и США совсем не обязательно идентичны по всем пунктам", — уточнил Ульянов.

Постпред России считает, что этот раунд консультаций может стать финальным, так как Москва и Вашингтон уже успели обсудить восстановление иранской ядерной сделки.

#россия #сша #ульянов
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