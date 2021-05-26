Петров и Вдовиченков попали в санкционный список Украины

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Киев ввел санкции против 11 граждан России, в черный список попали известные актеры и исполнители. Решение было принято в среду на очередном заседании кабмина.

Санкции были введены за нарушение посещения Крыма, который Украина считает своей территорией. Попавшие в список артисты либо гастролировали в республике, либо принимали участие в съемках кинофильмов.

В список попали Владимир Вдовиченков, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов. Вместе с ними известные артистки Жанна Эппле и Ольга Кабо. Кроме того, под санкции попали певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, и певец Ярослав Сумишевский.

Все, кто попал в список, в будущем не смогут получить украинскую визу, им запрещен въезд на территорию Украины. Всего в украинском списке значатся порядка 150 российских деятелей искусства. По мнению кабмина, все они создают "угрозу нацбезопасности". Первая версия черного списка была опубликована в конце лета 2015 года.