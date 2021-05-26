В ЛНР обвинили Украину в противодействии работе СММ ОБСЕ

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Военнослужащие Народной милиции ЛНР уличили украинских военных в использовании станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у линии соприкосновения в Донбассе.

Официальный представитель пресс-службы оборонного ведомства республики заявил, что ВСУ используют РЭБ на территории трех подконтрольных Киеву населенных пунктов. До этого в ЛНР отмечали, что украинская сторона использует станции радиоэлектронной борьбы для намеренного препятствования работы дронов СММ ОБСЕ. По мнению представителей Народной милиции республики, на Украине таким образом пытаются скрыть размещение вооружения, которое находится у линии соприкосновения, что противоречит минским договоренностям.

"В зоне ответственности ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Золотое, Счастье и Катериновка зафиксировано применение станций РЭБ "Буковель-АД", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Также отмечается, что подразделения НМ ЛНР осуществляют постоянное наблюдение за войсками противника и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменение военной обстановки.