При крушении вертолета в штате Флорида погиб один человек

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Один человек погиб в результате крушения пожарного вертолета недалеко от аэропорта города Лисберг в штате Флорида.

Инцидент произошел во время учений. Вертолет упал недалеко от аэропорта. На борту находились четыре человека, сообщило Федеральное управление гражданской авиации. Предполагается, что выживших не осталось. Проводятся поиски останков еще трех человек, которые находились на борту во время аварии.

По предварительным данным, во время полета произошел технический сбой. Хвост вертолета отделился от корпуса и упал на взлетно-посадочную полосу, а основная его часть — в болотистую местность. По факту случившегося проводится расследование.