Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Лукашенко уверен, что Россия не стремится присоединить Белоруссию

Политика
88

Лукашенко уверен, что Россия не стремится присоединить Белоруссию
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Кремля планов по включению республики в состав России.

По его словам, Россия и Белоруссия могут и без того выстроить мощнейшую систему единства.

"И мы этим путем двигаемся. Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", — добавил он.

Кроме того, Лукашенко добавил, что присоединение Белоруссии к составу РФ было бы настоящим подарком для Запада.

#россия #белоруссия #лукашенко
Постпред РФ: Москва и Вашингтон обсудили иранскую ядерную сделку
Постпред РФ: Москва и Вашингтон обсудили иранскую ядерную сделку
Армия
14:36 | 26 мая
Петров и Вдовиченков попали в санкционный список Украины
Петров и Вдовиченков попали в санкционный список Украины
Общество
14:26 | 26 мая
В ЛНР обвинили Украину в противодействии работе СММ ОБСЕ
В ЛНР обвинили Украину в противодействии работе СММ ОБСЕ
Армия
14:13 | 26 мая