Лукашенко уверен, что Россия не стремится присоединить Белоруссию

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Кремля планов по включению республики в состав России.

По его словам, Россия и Белоруссия могут и без того выстроить мощнейшую систему единства.

"И мы этим путем двигаемся. Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", — добавил он.

Кроме того, Лукашенко добавил, что присоединение Белоруссии к составу РФ было бы настоящим подарком для Запада.