Лукашенко уверен, что Россия не стремится присоединить Белоруссию

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Кремля планов по включению республики в состав России.
По его словам, Россия и Белоруссия могут и без того выстроить мощнейшую систему единства.
"И мы этим путем двигаемся. Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", — добавил он.
Кроме того, Лукашенко добавил, что присоединение Белоруссии к составу РФ было бы настоящим подарком для Запада.