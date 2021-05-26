Песков пообещал обеспечить защитой задержанную в Минске россиянку Сапегу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что задержанной в минском аэропорту гражданке РФ Софии Сапеге будет предоставлена консульская и юридическая защита.

Дмитрий Песков в ходе брифинга 26 мая сообщил, что знает о ситуации с Софией Сапегой то, что было "где-то озвучено в СМИ". При этом пресс-секретарь президента РФ заверил, что задержанной в столице Белоруссии гражданке России будет предоставлена вся консульская и юридическая защита.

Сапега находилась на борту летевшего из Афин в Вильнюс лайнера авиакомпании Ryanair. Ее подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния. Сапеге, которую уже поместили в следственный изолятор, грозит до 12 лет лишения свободы.