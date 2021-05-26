Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности и рост ВВП в России

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Всемирный банк ожидает, что уровень бедности в России снизится до 11,4% в 2021 году, в свою очередь ВВП за этот же период вырастет с 2,9% до 3,2%. Такие прогнозы специалисты организации представили на основе собственной программы по сокращению бедности в РФ.

Аналитики напомнили, что Правительство РФ поручило сократить уровень бедности до 6,6% к 2030 году. Однако такую цель достигнуть практически невозможно, если не реформировать систему помощи малоимущим гражданам.

Сейчас бедное население в России получает лишь 10% социальных выплат, говорится в докладе Всемирного банка. При этом на системы социального обеспечения государство ежегодно тратит 3% ВПП ($30 млрд), что намного превышает вложения европейских и центральноазиатских стран (там — 2,2% ВВП).

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В этой связи Всемирный банк предлагает альтернативу — национальную программу минимального гарантированного дохода, которую можно организовать на базе действующего проекта социального контракта. Ее стоимость составит лишь 0,33% ВВП, оценили аналитики.

За счет этого в 2021 году уровень бедности может снизиться до 11,4% из-за «совокупного эффекта экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки», говорится в докладе. Программа окажет положительный эффект и на ВВП: его рост составит 3,2%.

Впрочем, чтобы проект Всемирного банка возымел успех, необходимо обеспечить его адресность. По словам специалистов, важно не допустить «утечек» средств и включить в программу всех тех, кто действительно нуждается в помощи.

В прошлом году в России насчитывалось 17,8 млн человек за официальной чертой бедности (12,1%). По итогам 2019 года бедными были признаны 12,3% населения. Небольшого снижения удалось добиться благодаря мерам соцподдержки, связанными с коронавирусом.