Песков указал на отсутствие желания Европы разобраться с экстренной посадкой Ryanair

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Кремль не видит желания стран Европы разобраться с ситуацией вокруг посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета рейса Афины — Вильнюс в столице Белоруссии. По его словам, в европейских странах не наблюдается желания разобраться с ЧП.

Самолет авиакомпании Ryanair ранее экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. Один из основателей экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находился на борту. Правоохранители задержали пассажира и его девушку.