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Песков указал на отсутствие желания Европы разобраться с экстренной посадкой Ryanair

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 13:33 51

Песков указал на отсутствие желания Европы разобраться с экстренной посадкой Ryanair
pixabay.com  / JanClaus

Кремль не видит желания стран Европы разобраться с ситуацией вокруг посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета рейса Афины — Вильнюс в столице Белоруссии. По его словам, в европейских странах не наблюдается желания разобраться с ЧП.

Самолет авиакомпании Ryanair ранее экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. Один из основателей экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находился на борту. Правоохранители задержали пассажира и его девушку.

#европа #песков #белоруссия
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