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Песков оценил вывод Байдена о неэффективности санкций против "СП-2"

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 13:28 86

Песков оценил вывод Байдена о неэффективности санкций против «СП-2»
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о неэффективности санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2".

По его словам, подобные меры в целом не приносят желаемого эффекта.

Ранее Байден заявил, что США не планируют оказывать санкционное давление на компании, осуществляющие строительство энергетического проекта. Американский лидер также связал это с желанием укрепить отношения с европейскими партнерами, в частности, с Германией.

#песков #байден #СП-2
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