Песков оценил вывод Байдена о неэффективности санкций против «СП-2»

Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о неэффективности санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2".
По его словам, подобные меры в целом не приносят желаемого эффекта.
Ранее Байден заявил, что США не планируют оказывать санкционное давление на компании, осуществляющие строительство энергетического проекта. Американский лидер также связал это с желанием укрепить отношения с европейскими партнерами, в частности, с Германией.