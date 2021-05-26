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Свердловский суд изменил наказание Ройзману за участие в незаконной акции

Происшествия
  /   Обновлено: 26 мая 2021 13:35 57

Свердловский суд изменил наказание Ройзману за участие в незаконной акции
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Свердловский областной суд изменил решение Октябрьского районного суда о назначении бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману 30 часов обязательных работ.

За участие в незаконной акции 21 апреля суд назначил Ройзману штраф в размере 20 тыс. рублей вместо обязательных работ. Изначально Октябрьский районный суд Екатеринбурга дал бывшему мэру 30 часов обязательных работ.

Его арестовали на девять суток за организацию акций 31 января и 21 апреля. На следующий день Свердловский областной суд сократил ему срок ареста до суток, после чего Ройзмана отпустили из спецприемника.

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