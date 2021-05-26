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Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 13:22 84

Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко в Сочи
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящих переговорах Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 28 мая, сообщил в ходе традиционного брифинга Дмитрий Песков. Заместитель руководителя Администрации президента РФ отметил, что рабочая встреча состоится в Сочи. Песков добавил, что лидеры России и Белоруссии не планируют делать заявлений по итогам переговоров.

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