Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко в Сочи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящих переговорах Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 28 мая, сообщил в ходе традиционного брифинга Дмитрий Песков. Заместитель руководителя Администрации президента РФ отметил, что рабочая встреча состоится в Сочи. Песков добавил, что лидеры России и Белоруссии не планируют делать заявлений по итогам переговоров.