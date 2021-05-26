Реализацию проекта «Северный поток — 2» обсудят в пресс-центре «Патриота»

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Медиагруппа "Патриот" устроит пресс-конференцию, на которой рассмотрит варианты завершения строительства проекта газопровода "Северный поток — 2".

Ранее президент США Джо Байден публично признался, что санкции против проекта неэффективны. По его словам, строительство газопровода практически завершено, а введение новых ограничительных мер лишь ухудшит отношения США с Европой, передает Федеральное агентство новостей.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от России до Германии через Балтийское море. Согласно проекту, ФРГ сможет получать до 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают США, Украина, Польша, а также ряд других европейских стран.

Вопросы, касающиеся реализации "Северного потока — 2", обсудят сегодня, 26 мая, в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".