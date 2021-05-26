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Президент России денонсировал налоговое соглашение с Королевством Нидерландов

Экономика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 13:15 60

Президент России денонсировал налоговое соглашение с Королевством Нидерландов
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.

Закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Королевством Нидерландов подписал президент РФ Владимир Путин 26 мая. Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого законопроект приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. В случае если Россия направит уведомление о денонсации соглашения до 30 июня, действие документа прекратится с 1 января 2022 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не раз подчеркивал, что пересмотр налоговых соглашений с рядом государств станет заслоном для компаний, которые ведут агрессивную налоговую политику.

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