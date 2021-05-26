Труд освобождает. Идею ФСИН отправить зэков на стройки назвали «опасным соблазном»

ТАСС / Кухмарь Кирилл

Труд, как известно, сделал из обезьяны homo sapiens. Вернуть в цивилизованное общество сидящих в местах не столь отдаленных не так просто, но их силами вполне можно восполнить нехватку трудовых мигрантов. С таким мнением несколько дней назад выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, генерал-лейтенант Александр Калашников.

На инициативу чиновника вдохновила беседа Владимира Путина с коллегами из Таджикистана и Узбекистана о нехватке рабочих рук на стройках, однако Калашников в этом проблемы не увидел.

«Речь [во время встречи] шла о том, как наладить поток мигрантов для наших [российских] объектов, где не хватает рабочей силы. Ну вот мы реально можем предоставить», — предложил глава ФСИН.

С того дня в политической верхушке не стихают споры: стоит ли фактически возрождать советскую практику трудовых лагерей или руководствоваться нужно более гуманными соображениями. Дабы предупредить громкие заголовки про «возрождение ГУЛАГа», Александр Калашников объяснил, что не поддерживает каторжную исправительную систему, а лишь пытается решить две проблемы разом: восполнить дефицит кадров на стройках и помочь зекам с «социализацией».

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — заверил Калашников.

Global Look Press / Federal Penitentiary Service / via Globallookpress.com

«Теплое жилье» и трехразовое питание

Вероятно, идея отправить заключенных на стройки витает в недрах службы давно, ведь за несколько дней до выступления Александра Калашникова похожую мысль высказывала начальник управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.

Она заявила, что на стороне осужденных стоит закон, который предполагает «более мягкий вид наказания». К примеру, работу на предприятиях Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). Помимо вышеупомянутой «социализации» Коробкова нашла в этом еще один плюс — «возможность освоить новую профессию».

В поддержку идеи руководства ФСИН журналистка агентства РИА Новости Виктория Никифорова опубликовала целую статью, в которой колонии ГУЛАГа из исправительных лагерей превратились в места заключения с трехразовым питанием, «какой-никакой медпомощью» и «теплым жильем». «Простые люди», по мнению автора материала, должны по достоинству оценить такие условия.

«Да, для элитариев ГУЛАГ представлял неприятный контраст с [отелями] "Асторией" и "Метрополем", но для сотен тысяч простых людей он становился — как бы парадоксально это ни звучало — социальным лифтом. <…> Если не пугаться страшилок про ГУЛАГ, то ничего страшного в идее ФСИН нет. Наоборот, она помогла бы решить множество застарелых проблем нашего общества», — полагает Никифорова.

flickr.com / @UNDP Ukraine

Проблема «здоровых мужиков»

Судьбу граждан алкоголиков, хулиганов и тунеядцев, вечно стоящих на перепутье между нарядом на песчаном карьере и уборкой улиц, уже готовы обсудить в стенах парламента. Труд заключенных на отечественных стройках одобрил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который призвал коллег «изучить эту тему». Впрочем, проблему нехватки мигрантов инициатива ФСИН не решит, добавил парламентарий.

С положительной оценкой идеи Калашникова также выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Сейчас в российских тюрьмах сидят более 180 тысяч человек, которые имеют право на исправительные работы, объяснил он, и пренебрегать их помощью было бы неправильно. За «здоровых мужиков» также заступился глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев:

«Это огромная проблема — здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и, если будет разумно организован труд осужденных — почему нет. Как именно этот труд будет организован — это вопрос к ФСИН».

Юрист Центра правовой поддержки Сергей Петров в разговоре с «Политикой Сегодня» также указал на острую нехватку мигрантов: развитие рынка труда в пандемию позволило приезжим покинуть стройки и отправиться на работу в службы доставки. Осужденные же давно занимаются деревообработкой и шитьем одежды, однако про ГУЛАГ никто из правозащитников до недавнего времени не вспоминал.

«Сегодня заключенные также работают, они уже частично интегрированы в эту систему. Проблема в том, что у нас абсолютно не готова к этому законодательная база. <…> Сегодня законодательство не позволяет применять труд заключенных вне тюрем и колоний. Этот труд можно и нужно использовать, но сначала нужно отрегулировать закон в этой части. Нужно подготовить подзаконные акты, чтобы можно было в рамках законодательства отправить осужденных на работы», — полагает Петров.

На политическом Олимпе пока не сформировали точку зрения по инициативе главы ФСИН. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал пока «прорабатывать и обсуждать» идею Александра Калашникова в ожидании вердикта «сверху».

sco-russia.ru / Фотохост-агентство

Полярные мнения

На Алтае, где в годы репрессий действовал свой «Алтайлаг», предложение о развитии «исправительных центров» не оценили. Член «Единой России», депутат Госдумы от южносибирской республики Антон Горелкин раскритиковал идею Калашникова и нашел в ней признаки «опасного соблазна».

«Если мы начнем компенсировать нехватку трудовых мигрантов осужденными — возникнет соблазн больше сажать, — рассуждает Горелкин. — Так в свое время и появился ГУЛАГ, как источник почти бесплатной рабочей силы. Кроме того, массовое использование заключенных в строительстве означает создание соответствующих служб и инфраструктуры: заборов с колючкой, вооруженной охраны, тюремных транспортных конвоев посреди наших городов. Мы точно этого хотим? Я — нет».

С мнением парламентария полностью солидарен журналист, член СПЧ Николай Сванидзе, который назвал предложение главы ФСИН «ужасным».

«Это просто использование рабского труда. Рабский труд не только аморален, но еще и неэффективен. Со времен Древнего Египта и крепостного права прошло уже много времени. Потом, правда, было колхозное крестьянство. Тоже, в общем-то, в рабском состоянии, что и усугубило наше сельское хозяйство. Раб не может улучшить технику или даже построить хорошую дорогу. К тому же эта штука очень увлекательная и заразительная. Как только появится дармовой труд, сразу появится соблазн увеличить количество таких дармовых рабов. Как в советские времена, когда ГУЛАГ был основой экономики. Это очень опасный соблазн», — посетовал эксперт.

ТАСС / Река Александр

Тем временем в Минюсте уже анонсировали увеличение рабочих мест для заключенных к 2030 году. Осужденные смогут работать не только за зарплату, но и за определенные льготы, которые достанутся членам их семей на воле. Одним из видов работ чиновники назвали «экологическую очистку Арктики».

Справка ПС

За года сталинских репрессий через ГУЛАГ прошло порядка 20 миллионов человек. Почти два миллиона из них умерли от голода, тяжелого труда и нечеловеческих условий жизни. Огромная часть заключенных были отправлены в лагеря за «контрреволюционную деятельность». О том, как в трудовые лагеря попадали украинские коллаборационисты, «Политика Сегодня» писала ранее.