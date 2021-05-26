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Журналисты Forbes указали на странность в желании Байдена встретиться с Путиным

Политика
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Журналисты Forbes указали на странность в желании Байдена встретиться с Путиным
Global Look Press  / Melina Mara/POOL

Выбор лидера США Джо Байдена провести первую зарубежную встречу в статусе главы государства с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии является странным шагом.

Таким заявлением поделились журналисты Forbes. По их мнению, американские лидеры обычно не выбирают для своих первых зарубежных поездок визиты к явным политическим соперникам. Однако бывшие лидеры Соединенных Штатов Дональд Трамп и Гарри Трумэн были исключениями из правила, пишет "ПолитРоссия".

"Гарри Трумэн совершил свою первую зарубежную поездку в Германию после ее безоговорочной капитуляции в конце Второй мировой войны, что имело смысл. Через четыре дня после его возвращения Соединенные Штаты сбросили на Японию первую из двух атомных бомб", — отметили в издании.

Обозреватели Forbes отметили, что Трамп первый визит провел в Саудовской Аравии, во время которого объявил о продаже оружия на 110 млрд долларов. Решение Байдена встретиться с российским коллегой в Швейцарии сильно выбивается из устоявшейся традиции.

#сша #путин #байден
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