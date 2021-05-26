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Экс-депутата Бурятии Жамбалова отправили в колонию по делу о смертельном ДТП

Происшествия
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Экс-депутата Бурятии Жамбалова отправили в колонию по делу о смертельном ДТП
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Чиновника из Бурятии Баира Жамбалова отправили в исправительную колонию на шесть лет за ДТП с летальным исходом. В результате трагедии погибла 17-летняя девушка.

ДТП произошло в начале прошлого года. Экс-депутат возвращался с рыбалки и возле села Батурино сбил девушку, переходившую проезжую часть. От полученных травм она скончалась в больнице, пишет RT.

После столкновения водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшей. Вину за совершенное преступление решил взять на себя приятель депутата, который заявил, что после рыбалки они поменялись машинами. Однако правоохранители установили истинную картину трагедии и привлекли к ответственности народного избранника.

#дтп #бурятия #баир жамбалов
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