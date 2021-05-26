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Лукашенко заявил о невозможности новых уличных протестов в Белоруссии

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:36 63

Лукашенко заявил о невозможности новых уличных протестов в Белоруссии
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не верит в возможность новых уличных протестов в республике.

Экстремисты и террористы не смогут манипулировать белорусским народом, заявил лидер на заседании с членами парламента.

"Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", — сказал Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что в республике появились патриотические организации, "по-настоящему зубастые" СМИ и журналисты, которые работают не только на государственном телевидении, но и в интернете. Сейчас в стране вперед выступили национальные ценности, которые затем закрепились в законодательстве, заключил он.

#белоруссия #лукашенко #протесты
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