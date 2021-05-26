Лукашенко заявил о невозможности новых уличных протестов в Белоруссии

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не верит в возможность новых уличных протестов в республике.
Экстремисты и террористы не смогут манипулировать белорусским народом, заявил лидер на заседании с членами парламента.
"Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", — сказал Лукашенко.
Белорусский президент напомнил, что в республике появились патриотические организации, "по-настоящему зубастые" СМИ и журналисты, которые работают не только на государственном телевидении, но и в интернете. Сейчас в стране вперед выступили национальные ценности, которые затем закрепились в законодательстве, заключил он.