Художник Чеботарь расскажет об актуальности русского искусства в медиацентре «Патриот»

Невские Новости / Евгения Авраменко

Петербургский художник Вячеслав Чеботарь обсудит вопросы искусства и культурного самосознания на брифинге, который состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Брифинг будет посвящен исследованию актуальности отечественного искусства. Также Чеботарь расскажет, какую роль творчество играет в формировании личности и культурной идентичности. Кроме того, художник ответит на вопрос, насколько важно соотношение эмоций и эрудиции в произведениях искусства, передает ФАН.

Вячеслав Чеботарь популярен благодаря работам в живописи и скульптуре. Его произведения входят в число экспонатов в государственных музеях и частных галереях. Картины известного художника есть у президента по культуре Ватикана, принца Уэльского Чарльза и других высокопоставленных представителей Испании, США и Финляндии. Чеботарь расскажет, смогут ли традиционные произведения искусства сохранить ценность в век распространения цифровых работ, которые оцениваются в миллионы долларов. Премьера трансляции состоится на платформе ФАН.