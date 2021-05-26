Роскомнадзор пригрозил западным IT-гигантам штрафами

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Соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать персональные данные граждан РФ до 1 июля, в противном случае компании получат штрафы до 18 млн рублей. О чем заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, выступая на заседании коллегии ведомства.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — гласит слайд, подготовленный РКН.

Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что уже более 600 западных компаний разместили данные россиян на территории РФ.

«За неисполнение этого требования уже две компании привлечены к административной ответственности в прошлом году. Вне зависимости от привлечения к ответственности мы так и не получили информации об исполнении требования закона», — напомнил Вагнер.

Напомним, в апреле Роскомнадзор предупредил Facebook, Twitter и Google об ответственности за отказ от локализации баз данных российских пользователей. В феврале 2020 года Таганский суд Москвы оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн рублей за игнорирование требований закона о персональных данных.