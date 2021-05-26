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Лукашенко рассказал о важности Белоруссии для России

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:21 92

Лукашенко рассказал о важности Белоруссии для России
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Белоруссия является ценной для России. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во время выступления в Доме правительства.

Глава государства выступил с речью перед парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Он сообщил, что страна представляет для России такую же ценность, как и РФ для республики.

Также Лукашенко призвал мировое сообщество не "шатать Белоруссию". Она уже находится на пороге "ледяной" войны, однако государство необходимо сохранить в "нормальном состоянии и передать его своим детям".

#россия #белоруссия #лукашенко
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