Лукашенко рассказал о важности Белоруссии для России

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Белоруссия является ценной для России. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во время выступления в Доме правительства.

Глава государства выступил с речью перед парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Он сообщил, что страна представляет для России такую же ценность, как и РФ для республики.

Также Лукашенко призвал мировое сообщество не "шатать Белоруссию". Она уже находится на пороге "ледяной" войны, однако государство необходимо сохранить в "нормальном состоянии и передать его своим детям".