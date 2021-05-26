Курортный сбор. Кому придется платить за визит в Калининградскую область?

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Калининградская область с 2022 года решила включиться в федеральный эксперимент по курортному сбору. Пока региональное министерство по культуре и туризму проводит консультации с представителями туриндустрии, сообщила «Политике Сегодня» пресс-секретарь ведомства Инна Мельникова.

«Планируется, что турсбор будет собираться средствами размещения. То есть гостиницы, отели, хостелы – они будут собирать. Это не будет включаться в стоимость размещения, это будет отдельно человек оплачивать квиток или что-то такое», – пояснила собеседник «ПС».

Таким образом, если турист (российский или иностранный) приедет в Калининград и снимет квартиру посуточно или будет жить у родственников или знакомых, то от оплаты пошлины он освобождается.

Курортный сбор не коснется несовершеннолетних туристов, спортсменов, студентов, местных жителей и тех, кто имеет недвижимость или работу в регионе, а также льготных категорий граждан: малоимущих семей, ветеранов, инвалидов и т.д.

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Отмечается, что сбор с гостей будут взимать только в ключевых туристических районах, их список еще утверждается. Также пока нет ясности по стоимости одного дня проживания, по закону она не может превышать 100 рублей. День заселения будет бесплатным.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, собранные деньги будут направлены исключительно на развитие туристической инфраструктуры: строительство новых и благоустройство уже имеющихся парков, скверов, набережных, пляжей и пешеходных зон.

К слову, с 2018 года курортный сбор уже действует на территории нескольких российских регионов. Так, сутки пребывания туристов в Алтайском крае стоят 30 рублей, в Краснодарском крае — 10 рублей, а на Ставрополье — 50 рублей.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

За первый год эксперимента (2018) в Краснодаре, на Ставрополье и на Алтае собрали в общей сложности более 313 млн рублей, а в 2019-ом сумма достигла уже 550 миллионов.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Кубань и Алтай решили отменить сбор, а вот Ставропольский край отказался от обнуления. К концу ноября 2020 года благодаря туристам, которые останавливались в гостиницах Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска, бюджет получил дополнительно более 130 миллионов, отстав от плана на 21,6 млн рублей.