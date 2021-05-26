Берегись автомобиля. Эксперты поспорили об изъятии машин у нетрезвых водителей

В Госдуме предложили изымать автомобили у пьяных водителей. Такая мера будет более действенной, нежели административные штрафы, полагает автор инициативы, член комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Лысаков обратил внимание на статистику МВД. По данным ведомства, 30% нарушителей платят административный штраф «за первую пьянку за рулем», остальные же «отделываются легким испугом: лишили прав, походил, ездит дальше».
«Надо воздействовать на этих людей, а не тех, кто уже два-три раза совершил уголовное преступление, это уже поздно. Этих надо убирать с дороги», — призвал Лысаков на заседании Госдумы.
Впрочем, в нижней палате парламента законопроект рассматривать не спешат уже шесть созывов подряд. По словам Лысакова, курирующего российское законодательство в области дорожной безопасности, документ приняли в первом чтении, однако дальше дело не продвинулось.
«Это залог за транспортное средство, за возврат транспортного средства, равный штрафу при пьяном вождении. То есть для того, чтобы машину получить обратно, платишь штраф 30 тыс. рублей», — приводят слова автора проекта «Известия».
По мнению Лысакова, изъятие транспортных средств у автовладельцев позволит снизить число ДТП — осознавая возможность потерять машину, водитель вряд ли сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Тем не менее 25 мая Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который ужесточает наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Так, авторы документа предлагают увеличить срок лишения свободы с двух до трех лет.
Кроме того, документ вводит и новые санкции: пьяных водителей могут оштрафовать не на 200-300 тыс. рублей, как это было раньше, а на 300-500 тыс. рублей.
Еще одно наказание — лишение права заниматься определенной работой до шести лет (вместо трех). Также устанавливается взыскание в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет (ранее — от одного года до двух лет).
Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, все эти меры помогут снизить аварийность на дорогах и количество жертв из-за пьяных водителей.
«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — сказал Володин.
Не свое — не жалко
Мнение экспертов по поводу изъятия автомобилей у россиян разделилось. Однозначно поддержал проект Лысакова председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, приветствующий любое ужесточение законодательства в области дорожного движения.
«Я "за" двумя руками. Если это поможет пьяному водителю осознать всю тяжесть последствия, что ему больше не удастся пользоваться своим автомобилем, наверное, это правильно. Особенно, с точки зрения предотвращения таких выездов пьяными водителями на дорогу», — сказал автоэксперт в разговоре с «Политикой Сегодня».
Однако авторы инициативы должны учесть и ближайшее окружение правонарушителя, которому автомобиль может даже и не принадлежать, обратил внимание Солдунов.
«Главное, чтобы здесь не пострадал никто из окружения этих людей. Ведь машина может принадлежать кому-то из родственников. Они могут не знать, что их машину водитель использует в нетрезвом состоянии. Здесь много нюансов, и если ограничения будут вводиться, их надо учитывать. Но то, что бороться с пьянством за рулем надо — это точно», — убежден собеседник издания.
Категорически против предложения Лысакова выступил зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП России Александр Холодов. По его мнению, подобные жесткие меры не только не отобьют желание у пьяных водителей садиться за руль, а, напротив, спровоцируют их на еще больший вред.
«Пьяный человек не сильно помнит тонкости закона: он выходит, оформляет бумажки, машину забирают, больше она не его. Поэтому представляете себе пьяного идиота, который понимает, что машина чужая, — у него еще и обида за это. Не свое — не жалко. Поэтому дальше — уличные гонки, GTA [компьютерные игры — прим. ред.], все, что угодно. Человек может причинить вред в разы больше, чем после воспитательного эффекта», — заметил эксперт.
Холодов добавил, что при разработке таких законопроектов важно не перейти грань, не передавить. В противном случае неадекватный водитель почувствует вседозволенность.
«Когда дедушка старый — ему все равно. Единственный шанс для пьяного водителя — это скрыться и, по сути, угнать машину. Если не угнать, то пропади оно пропадом, не доставайся же ты никому. Так что я не поддерживаю [законопроект]», — подытожил собеседник агентства.
За последние годы в России возросло число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В 2020 году доля таких лиц составила 20% от общего числа нарушителей.
В общей сложности с начала прошлого года в стране произошло более 5,8 тыс. аварий по вине нетрезвых автомобилистов, погибло 959 человек.