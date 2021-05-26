Берегись автомобиля. Эксперты поспорили об изъятии машин у нетрезвых водителей

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В Госдуме предложили изымать автомобили у пьяных водителей. Такая мера будет более действенной, нежели административные штрафы, полагает автор инициативы, член комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Лысаков обратил внимание на статистику МВД. По данным ведомства, 30% нарушителей платят административный штраф «за первую пьянку за рулем», остальные же «отделываются легким испугом: лишили прав, походил, ездит дальше».

«Надо воздействовать на этих людей, а не тех, кто уже два-три раза совершил уголовное преступление, это уже поздно. Этих надо убирать с дороги», — призвал Лысаков на заседании Госдумы.

Впрочем, в нижней палате парламента законопроект рассматривать не спешат уже шесть созывов подряд. По словам Лысакова, курирующего российское законодательство в области дорожной безопасности, документ приняли в первом чтении, однако дальше дело не продвинулось.

pixabay.com / Bru-nO

«Это залог за транспортное средство, за возврат транспортного средства, равный штрафу при пьяном вождении. То есть для того, чтобы машину получить обратно, платишь штраф 30 тыс. рублей», — приводят слова автора проекта «Известия».

По мнению Лысакова, изъятие транспортных средств у автовладельцев позволит снизить число ДТП — осознавая возможность потерять машину, водитель вряд ли сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Тем не менее 25 мая Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который ужесточает наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Так, авторы документа предлагают увеличить срок лишения свободы с двух до трех лет.

Кроме того, документ вводит и новые санкции: пьяных водителей могут оштрафовать не на 200-300 тыс. рублей, как это было раньше, а на 300-500 тыс. рублей.

vologda-oblast.ru / Правительство Вологодской области

Еще одно наказание — лишение права заниматься определенной работой до шести лет (вместо трех). Также устанавливается взыскание в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет (ранее — от одного года до двух лет).

Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, все эти меры помогут снизить аварийность на дорогах и количество жертв из-за пьяных водителей.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — сказал Володин.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Не свое — не жалко

Мнение экспертов по поводу изъятия автомобилей у россиян разделилось. Однозначно поддержал проект Лысакова председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, приветствующий любое ужесточение законодательства в области дорожного движения.

«Я "за" двумя руками. Если это поможет пьяному водителю осознать всю тяжесть последствия, что ему больше не удастся пользоваться своим автомобилем, наверное, это правильно. Особенно, с точки зрения предотвращения таких выездов пьяными водителями на дорогу», — сказал автоэксперт в разговоре с «Политикой Сегодня».

Однако авторы инициативы должны учесть и ближайшее окружение правонарушителя, которому автомобиль может даже и не принадлежать, обратил внимание Солдунов.

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«Главное, чтобы здесь не пострадал никто из окружения этих людей. Ведь машина может принадлежать кому-то из родственников. Они могут не знать, что их машину водитель использует в нетрезвом состоянии. Здесь много нюансов, и если ограничения будут вводиться, их надо учитывать. Но то, что бороться с пьянством за рулем надо — это точно», — убежден собеседник издания.

Категорически против предложения Лысакова выступил зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП России Александр Холодов. По его мнению, подобные жесткие меры не только не отобьют желание у пьяных водителей садиться за руль, а, напротив, спровоцируют их на еще больший вред.

«Пьяный человек не сильно помнит тонкости закона: он выходит, оформляет бумажки, машину забирают, больше она не его. Поэтому представляете себе пьяного идиота, который понимает, что машина чужая, — у него еще и обида за это. Не свое — не жалко. Поэтому дальше — уличные гонки, GTA [компьютерные игры — прим. ред.], все, что угодно. Человек может причинить вред в разы больше, чем после воспитательного эффекта», — заметил эксперт.

35.мвд.рф / пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

Холодов добавил, что при разработке таких законопроектов важно не перейти грань, не передавить. В противном случае неадекватный водитель почувствует вседозволенность.

«Когда дедушка старый — ему все равно. Единственный шанс для пьяного водителя — это скрыться и, по сути, угнать машину. Если не угнать, то пропади оно пропадом, не доставайся же ты никому. Так что я не поддерживаю [законопроект]», — подытожил собеседник агентства.

За последние годы в России возросло число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В 2020 году доля таких лиц составила 20% от общего числа нарушителей.

В общей сложности с начала прошлого года в стране произошло более 5,8 тыс. аварий по вине нетрезвых автомобилистов, погибло 959 человек.