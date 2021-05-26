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Украина отказалась от белорусской электроэнергии

Экономика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:00 69

Украина отказалась от белорусской электроэнергии
Невские Новости  / Петр Мелихов

Киев принял решение прекратить поставки электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября текущего года, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Чиновник не стал уточнять, в связи с чем было принято такое решение.

Однако стоит полагать, что демарш Украины произошел на фоне посадки самолета компании Ryanair в Минске. На борту воздушного судна был задержан один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Ресурс признан экстремистским на территории Белоруссии.

#украина #белоруссия #электроэнергия
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