Космический челнок «Буран» разрисовали на Байконуре

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Уличные художники разрисовали граффити недостроенный космический челнок "Буран". Инцидент произошел в монтажно-заправочном комплексе Байконура.

На корабле изображены надписи: "Юра, мы приехали", "Добро", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Один из авторов рассказал, как им удалось пробраться на территорию космодрома.

По его словам, чтобы попасть на Байконур, они с друзьями два дня шли по степи. При этом в одном случае блогер сообщил, что они двигались с проводником, а в другом — что сопровождающего не было. Роскосмос, в свою очередь, отметил, что возьмет изрисованный вандалами "Буран" под охрану.