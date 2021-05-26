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Космический челнок "Буран" разрисовали на Байконуре

Общество
  /   Обновлено: 26 мая 2021 11:58 98

Космический челнок «Буран» разрисовали на Байконуре
wikipedia.org  / Георгий Долгопский / CC BY-SA 4.0

Уличные художники разрисовали граффити недостроенный космический челнок "Буран". Инцидент произошел в монтажно-заправочном комплексе Байконура. 

На корабле изображены надписи: "Юра, мы приехали", "Добро", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Один из авторов рассказал, как им удалось пробраться на территорию космодрома.

По его словам, чтобы попасть на Байконур, они с друзьями два дня шли по степи. При этом в одном случае блогер сообщил, что они двигались с проводником, а в другом — что сопровождающего не было. Роскосмос, в свою очередь, отметил, что возьмет изрисованный вандалами "Буран" под охрану.

#роскосмос #вандалы #Буран
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