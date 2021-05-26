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Диетологи рассказали, что произойдет с организмом при ежедневном употреблении огурцов

Общество
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Диетологи рассказали, что произойдет с организмом при ежедневном употреблении огурцов
pixabay.com  / 

Огурцы к регулярному употреблению рекомендовали еще древнеримские лекари. Считалось, что этот овощ очищает организм от шлаков и токсинов.

Современные диетологи называют огурцы продуктом с отрицательной калорийностью и советуют их желающим избавиться от лишнего веса. Дело в том, что огурцы на 95% состоят из воды, а на другие 5% — из клетчатки, пишет РИА Новости.

Употреблять их лучше всего вместе с кожурой, в составе которой содержится множество полезных микроэлементов и витаминов. По словам специалистов, если есть огурцы каждый день, это улучшит работу органов пищеварения и нормализует микрофлору кишечника. Кроме того, овощ способствует выработке серотонина, поэтому врачи рекомендуют включать его в рацион во время апатии, усталости и даже депрессии.

#здоровье #питание #огурцы
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