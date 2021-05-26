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Понасенков уличил адвокатов расчленителя Соколова в подкупе

Россия
  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:01 58

Понасенков уличил адвокатов расчленителя Соколова в подкупе
ИА Политика Сегодня  / Ягудаев Владимир

Известный историк и режиссер Евгений Понасенков обратился в Следственный комитет (СК) РФ и Генеральную прокуратуру страны с требованием проверить факты возможного подкупа со стороны Федора Гущина и Александра Торгашева – адвокатов осужденного на 12,5 лет тюрьмы «историка-расчленителя» Олега Соколова.

В эксклюзивном комментарии «Политике Сегодня» Понасенков рассказал, что свидетель по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Александр Лепихов готов предоставить доказательства подкупа: адвокаты Соколова заплатили ему 325 тысяч рублей за дачу заведомо ложных показаний.

Ученый сообщил, что его команда юристов уже начала работу в этом направлении:

«Требую возбудить уголовное дело, если все факты подтвердятся, именно в отношении группы лиц, действовавших по предварительному сговору - в таком случае им может грозить наказание до 7 лет лишения свободны. Мои юристы уже готовят заявление в Следственный комитет и от меня, а также обращение: в адвокатскую палату Саратовской области и палату Санкт-Петербурга с требованием изучить все материалы и лишить статуса Гущина и Торгашева», - заявил Понасенков.

Понасенков уличил адвокатов расчленителя Соколова в подкупе
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга  / 

Ранее историк изъявлял желание лишить Олега Соколова квартиры и пенсии и изменить его тюремный срок на пожизненный.

Справка «Политики Сегодня»

В ноябре 2019 года тонущего Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге. При осмотре у него нашли травматический пистолет, а в рюкзаке — части тела уроженки Краснодарского края Анастасии Ещенко, с которой Соколов сожительствовал.

Следствие выяснило, что историк несколько раз выстрелил в девушку, спрятал труп в одной из комнат своей квартиры и принимал гостей. После этого он попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в воду.

#россия #историк #подкуп #адвокаты
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