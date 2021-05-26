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Лукашенко отреагировал на закрытие европейского неба для Белоруссии

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:33 83

Лукашенко отреагировал на закрытие европейского неба для Белоруссии
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Белорусские авиакомпании будут совершать рейсы над нейтральным пространством Средиземного моря и Балтики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики отреагировал на запрет рейсов над воздушным пространством Евросоюза. По его словам, белорусские авиакомпании будет летать над нейтральной территорией Средиземного моря и Балтики.

Палестинское движение ХАМАС ранее опровергло причастность к экстренной посадке самолета Ryanair в столице Белоруссии. Официальный представитель Фаузи Бархум не подтвердил сообщения о минировании.

#европа #белоруссия #лукашенко
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